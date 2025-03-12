Президент «ПСЖ» о победе над «Ливерпулем»: «Обыграли лучшую команду мира. Игроки пишут историю «ПСЖ». Мы еще далеки от победы в ЛЧ, нужно оставаться скромными»
– Победить здесь, на «Энфилде», против лучшей команды мира, лидера Премьер-лиги и [группового этапа] Лиги чемпионов...
Мы рады, что провели отличный матч с молодыми игроками. У нас есть футболисты с характером. Мы хотим оставаться скромными, это очень важно. Сейчас можно сказать, что мы собираемся выиграть Лигу чемпионов, но нет, мы еще очень и очень далеки от этого.
Спасибо Джиджо [Доннарумме]. Эта квалификация очень важна для меня и команды. Игроки написали историю «ПСЖ». И эта история может стать еще прекраснее в ближайшие недели.
– Делает ли этот успех «ПСЖ» лучшей командой Европы?
– Нам еще далеко до этого, мы должны быть скромными. Мы получаем удовольствие от того, что строим что-то. Даже если бы мы проиграли, было бы то же самое. У нас лучший тренер в мире, у нас хорошая команда, – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
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