«Спартаку» зимой предлагали 18-летнего Лоррана, который мог перейти в ЦСКА. Красно-белых интересовали сформировавшиеся игроки с минимальными рисками
«Спартаку» зимой предлагали подписать 18-летнего хавбека «Фламенго» Лоррана.
Как сообщает Metaratings.ru, «Спартак» не стал предметно рассматривать кандидатуру футболиста в зимнее трансферное окно. Красно-белые намеревались покупать уже сформировавшихся футболистов, чтобы минимизировать риски.
Напомним, Лорран был близок к переходу в ЦСКА, но сделка сорвалась.
На счету Лоррана два гола и три ассиста в 35 матчах за «Фламенго».
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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