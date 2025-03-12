«Спартаку» зимой предлагали 18-летнего Лоррана, который мог перейти в ЦСКА. Красно-белых интересовали сформировавшиеся игроки с минимальными рисками

«Спартаку» зимой предлагали подписать 18-летнего хавбека «Фламенго» Лоррана.

Как сообщает Metaratings.ru, «Спартак » не стал предметно рассматривать кандидатуру футболиста в зимнее трансферное окно. Красно-белые намеревались покупать уже сформировавшихся футболистов, чтобы минимизировать риски.

Напомним, Лорран был близок к переходу в ЦСКА, но сделка сорвалась.

На счету Лоррана два гола и три ассиста в 35 матчах за «Фламенго ».