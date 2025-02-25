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Бабаев о срыве трансфера Лоррана в ЦСКА: «Рабочая ситуация, стороны пытались защитить свои интересы. Проблемы с МРТ? Это неправда»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о срыве трансфера Лоррана из «Фламенго».

Сообщалось, что армейцы заплатят 8 млн евро за 80% прав на 18-летнего полузащитника. Позднее стало известно, что переход не состоится из-за попытки агентов изменить условия перед вылетом хавбека «Фламенго» на медосмотр.

«Срыв трансфера Лоррана – отчасти рабочая ситуация. Каждая из сторон пыталась максимально защитить свои интересы. Но мы посчитали, что в данном случае будут существенно ущемлены интересы клуба, поэтому не пошли на те предложения, которые были со стороны агентов Лоррана.

При этом я не могу сказать, что они действовали неправильно с точки зрения представления интересов своего клиента.

Проблемы с МРТ? Это неправда. Вопрос только в том, что есть определенный алгоритм действий при подписании трансфера. Не мы это придумали, это общепринятая практика.

Сначала стороны договариваются об условиях, затем подписывают предварительные документы, а после этого происходит медосмотр, на основании которого уже финализируется сделка.

Возможно, что вернемся к кандидатуре Лоррана летом? Теоретически, да», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

ЦСКА вышел из переговоров по 18-летнему бразильцу. Не договорился с агентами, хотя игрок уже сидел в аэропорту

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Лорран Перейра де Соуза
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