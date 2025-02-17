«Зенит» интересовался Гарсией, перешедшим в «Спартак», и Лорраном, которого хотел ЦСКА. Солари предлагали петербуржцам, армейцам и «Краснодару»

Ливай Гарсия и Пабло Солари могли перейти в «Зенит».

По информации Спортса ’’, сине-бело-голубые интересовались Гарсией прошлым летом – этой зимой нападающий перешел в «Спартак» за 20 млн евро.

Ставшего игроком «Спартака» Пабло Солари предлагали «Зениту», ЦСКА и «Краснодару », переговоры с которым велись зимой 2024 года. Кроме того, Лорран, который был близок к переходу в ЦСКА из «Фламенго», находился в списках «Зенита».

Летом 2023 года Страхиня Эракович мог перейти из «Црвены Звезды» в «Спартак» – в итоге защитник перешел в «Зенит», у которого было приоритетное право выкупа. Также известно, что защитник «Локомотива» Сесар Монтес два года подряд мог перейти в «Динамо».

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