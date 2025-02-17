Агент Лоррана о срыве трансфера в ЦСКА: «Клуб заявил, что отправит подписанный контракт до посадки игрока на рейс. Этого не произошло, и «Фламенго» не отпустил его»

В агентстве Лоррана объяснили, почему сорвался трансфер в ЦСКА.

Сообщалось , что ЦСКА заплатит «Фламенго» 8 млн евро за 80% прав на полузащитника. Позднее стало известно, что переход бразильца не состоится из-за попытки агентов изменить условия перед вылетом хавбека «Фламенго» на медосмотр. Бразильский клуб подтвердил срыв трансфера.

«После согласования ряда деталей было достигнуто соглашение между двумя клубами и спортсменом. Спортсмен был готов немедленно отправиться в путешествие, пока клубы решали вопросы, процедуры, которые были связаны с документами. Было решено, что спортсмен будет отпущен «Фламенго » после того, как ЦСКА пришлет подписанный трансферный контракт.

ЦСКА заявил, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и, соответственно, «Фламенго» не отпустил спортсмена, и все», – сказал технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы Лоррана.

ЦСКА вышел из переговоров по 18-летнему бразильцу. Не договорился с агентами, хотя игрок уже сидел в аэропорту