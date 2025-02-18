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ЦСКА о срыве трансфера Лоррана: «Сторона игрока предложила подписать все документы еще до вылета. Это невозможно – при непрохождении медосмотра клуб ничего не смог бы сделать»

В ЦСКА объяснили срыв трансфера Лоррана из «Фламенго».

 «Футболист еще молодой, но, безусловно, интересный и имеющий в будущем перспективы вырасти в большого игрока. Не секрет, что последний месяц шли переговоры, которые частично являлись достоянием общественности. Поэтому считаем логичным и важным закрыть этот вопрос.

Накануне должен был состояться вылет игрока в Турцию для прохождения медобследования и последующего подписания контракта. Однако за пару часов до вылета стороной футболиста было предложено изменить условия сделки, по которым все необходимые бумаги должны быть подписаны еще до вылета и прохождения медосмотра. И если трансферный контракт с «Фламенго» мы были готовы подписать, то в случае подписания трудового договора с самим футболистом наш клуб уже ничего бы не смог сделать, если бы игрок не прошел медосмотр.

ЦСКА работает на бразильском рынке более 20 лет, и ни у кого никогда не было вопросов в надежности нас как партнеров или в силе нашего слова, готовности договариваться. И в этой ситуации мы не хотим затрагивать игрока или уважаемое нами руководство «Фламенго». Каждая из сторон во время сделки преследует свои интересы, что абсолютно нормально.

Однако ситуация, при которой все бумаги внезапно должны подписаться еще до медосмотра, невозможна. О соответствующем видении ситуации и срывающейся сделке мы уже уведомили руководство «Фламенго», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

ЦСКА вышел из переговоров по 18-летнему бразильцу. Не договорился с агентами, хотя игрок уже сидел в аэропорту

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Лорран Перейра де Соуза
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logoпремьер-лига Россия
logoФламенго
Кирилл Брейдо
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