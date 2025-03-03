Аль-Хелайфи о «ПСЖ»: «Семь разных футболистов забили в последнем матче ЛЧ. У нас лучший тренер и лучшие игроки в мире»
Нассер Аль-Хелайфи доволен текущей ситуацией в «ПСЖ».
«В этом году у нас есть лучший тренер мира в лице Луиса Энрике и лучшие игроки, которым в среднем по 19-20 лет.
Семь наших голов в последнем матче Лиги чемпионов (7:0 с «Брестом» – Спортс’‘) были забиты семью разными футболистами. Кроме того, «ПСЖ» создает одну из лучших академий мира», – сказал президент «ПСЖ» в интервью Bild.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Culture PSG
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