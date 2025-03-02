Аль-Хелайфи о возможном уходе Катара из «ПСЖ»: «Отношение к нашим компаниям и частным лицам во Франции необъективно. Мы хотим инвестировать в более гостеприимную и справедливую среду»
5 февраля президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи были предъявлены обвинения по статьям о соучастии в подкупе голосов и посягательстве на свободу голосования и соучастии в злоупотреблении властью в ущерб компании Lagardère, занимающейся издательским делом и розничной торговлей.
Предположительно, глава парижан использовал свое влияние, чтобы Qatar Investment Authority (QIA, суверенный фонд и государственная холдинговая компания Катара – Спортс’‘), являющийся мажоритарным акционером, изменил свой голос в споре по поводу управления группой Lagardère.
Сообщалось, что в Катаре это судебное решение вызвало огромное возмущение. В стране пригрозили выводом своих инвестиций из Франции, включая канал beIN Sports и клуб «Пари Сен-Жермен».
«Никакой реакции на эти процедуры нет, потому что они совершенно абсурдны.
Если мы посмотрим на отношение к катарским компаниям и частным лицам во Франции, да, оно необъективно. И в течение нескольких лет мы постепенно отказывались от участия [в проектах], чтобы инвестировать в более гостеприимную и справедливую среду», – заявил Аль-Хелайфи в интервью Welt am Sonntag и Bild.
В то же время ранее Le Figaro сообщал, что на данный момент нет никаких оснований для выхода Катара из «ПСЖ» или beIN Sports.
Нассера Аль-Хелайфи завели дело во Франции. Катарцы грозятся уйти из «ПСЖ»
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