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Дзюба о своем рекорде: «Спасибо всем болельщикам, без вас футбол – ничто. Я счастлив и готов к новым вершинам вместе с «Акроном»

Артем Дзюба выступил с обращением по поводу своего рекорда.

Напомним, форвард «Акрона» забил 234 гола в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.

«Хочу сказать спасибо всем моим партнерам, без вас этого рекорда не было бы. Спасибо семье, близким и друзьям, которые всю карьеру рядом и поддерживают в любые моменты, очень ценю и люблю вас.

Спасибо всем болельщикам, без вас футбол – ничто.

Я счастлив и готов к новым вершинам, вместе с «Акроном», – написал Артем Дзюба в телеграм-канале. Кроме того, он выложил видео, где выходит в форме всех команд, за которые играл и забивал.

Долголетие Дзюбы: как он забивает в 36?

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
болельщики
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