Максвелл: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ. Если обыграли «Ливерпуль», значит, способны победить кого угодно»
Максвелл считает, что «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов.
Французский клуб победил «Ливерпуль» в 1/8 финала по сумме двух матчей (0:1, 1:0, по пенальти – 4:1). Второй матч проходил на «Энфилде» – домашнем стадионе английского клуба
«Если они способны победить «Ливерпуль», то они могут победить кого угодно, а значит, способны выиграть Лигу чемпионов. Все открыто», – говорил экс-защитник «ПСЖ» до ответной игры.
«ПСЖ» выжал «Ливерпуль» из ЛЧ! Благодаря Дембеле и Доннарумме
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