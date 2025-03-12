У «ПСЖ» 48 ударов за две игры с «Ливерпулем» и один гол. Парижане били чаще и дома, и в гостях
«ПСЖ» пробил 48 раз за две игры против «Ливерпуля».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Луиса Энрике пробила 28 раз и не смогла отличиться, а соперник забил одним из двух своих ударов.
В ответной игре статистика подравнялась: 18 попыток у английского клуба, 20 – у французского. Единственный гол забили парижане.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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