«Ливерпуль» пропустит четвертьфинал ЛЧ в третий раз подряд

«Ливерпуль» с 2022 года не доходит до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команда Арне Слота вылетела от «ПСЖ » по пенальти на этапе 1/8 финала.

В сезоне-2021/22 мерсисайдцы сыграли в финале турнира. В 2023 году они покинули соревнование после поражения от «Реала» в 1/8, а в прошлом сезоне и вовсе не участвовали в ЛЧ.