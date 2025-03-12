«Ливерпуль» пропустит четвертьфинал ЛЧ в третий раз подряд
«Ливерпуль» с 2022 года не доходит до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Команда Арне Слота вылетела от «ПСЖ» по пенальти на этапе 1/8 финала.
В сезоне-2021/22 мерсисайдцы сыграли в финале турнира. В 2023 году они покинули соревнование после поражения от «Реала» в 1/8, а в прошлом сезоне и вовсе не участвовали в ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости