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«Барса» рассматривает возможность назначения психолога – некоторым игрокам приходилось прибегать к помощи, чтобы не впасть в депрессию. Флик выполнял эту роль после смерти клубного врача

«Барселона» рассматривает возможность возвращения клубного психолога.

Как сообщает As, после смерти врача команды Карлеса Миньярро главному тренеру Ханс-Дитеру Флику при поддержке президента Жоана Лапорты пришлось выступить в роли импровизированного психолога. Немецкий тренер два дня подряд встречался с командой, «проводя групповую терапию». Игроки «смогли выпустить пар и дать волю своим чувствам».

Наиболее сильные эмоции испытывали Дани Ольмо и Гави – у них были «особенные отношения» с врачом: Миньярро был человеком из круга друзей отца Ольмо и лично контролировал финальный этап восстановления Гави. 

Флику также пришлось по-особому утешать главу медицинского штаба команды Рикарда Пруну. Миньярро был его правой рукой и доверенным лицом в раздевалке.

После ухода Лайи Винайши в январе 2024 года «Барселона» решила не назначать нового психолога. Сейчас клуб снова рассматривает возможность приглашения специалиста на эту должность.

Утверждается, что после ухода Винайши некоторым игрокам основной команды «пришлось прибегнуть к помощи психолога со стороны, чтобы не впасть в депрессию». Например, Ферран Торрес публично признавал, что год назад у него возникли проблемы с уверенностью в себе, которые он смог преодолеть только благодаря помощи специалиста.

Рафинья, Педри и Ансу Фати, также рассказали о своем неудачном опыте в прошлом из-за давления и предъявляемых к ним требований.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoГави
logoРафинья Диас
logoАнсу Фати
logoЖоан Лапорта
logoПедри
logoДани Ольмо
logoФерран Торрес
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