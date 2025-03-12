Гави о слухах про желание покинуть «Барсу»: «Это все это ложь. Это клуб всей моей жизни, и я буду здесь так долго, как смогу»
Гави заявил, что не планирует уходить из «Барселоны».
Полузащитник каталонского клуба прокомментировал слухи о том, что он хочет покинуть каталонский клуб из-за потери места в стартовом составе.
«Это клуб всей моей жизни, и я буду здесь так долго, как смогу. В конце концов, в состав часто вносят изменения, и я чувствую, что участвую в этой ротации. Например, в матче с «Реал Сосьедад» я должен был выйти в стартовом составе, но у меня поднялась температура, а с «Осасуной» случилось то, что случилось, и матч был перенесен. Мне предстоит пройти долгий путь.
Это все это ложь. Я подписал контракт на пять лет. «Барса» – клуб всей моей жизни, и я буду здесь так долго, как смогу. Не все, что говорят, правда», – сказал хавбек «блауграны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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