Конате признал, что заслуживал красную за фол на Барколя, в беседе с близкими (Le Parisien)
Ибраима Конате считает, что был повод удалить его в игре с «ПСЖ» 5 марта.
На 27-й минуте вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя упал на границе штрафной после контакта с защитником «Ливерпуля». Видеоассистент изучил эпизод и рекомендовал главному судье Давиде Массе не удалять игрока мерсисайдцев.
После матча Конате заявил, что, по его мнению, фола не было.
Daily Mail со ссылкой на Le Parisien сообщает, что после игры в разговоре с близкими Ибраима признал, что заслуживал красную карточку.
Барколя упал у штрафной после контакта с Конате – ВАР проверил, красную игроку «Ливерпуля» не дали. Судья также отменил гол Хвичи из-за офсайда
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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