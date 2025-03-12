Конате признал, что заслуживал красную за фол на Барколя, в беседе с близкими (Le Parisien)

Ибраима Конате считает, что был повод удалить его в игре с «ПСЖ» 5 марта.

На 27-й минуте вингер «ПСЖ » Брэдли Барколя упал на границе штрафной после контакта с защитником «Ливерпуля». Видеоассистент изучил эпизод и рекомендовал главному судье Давиде Массе не удалять игрока мерсисайдцев.

После матча Конате заявил , что, по его мнению, фола не было.

Daily Mail со ссылкой на Le Parisien сообщает, что после игры в разговоре с близкими Ибраима признал, что заслуживал красную карточку.

Барколя упал у штрафной после контакта с Конате – ВАР проверил, красную игроку «Ливерпуля» не дали. Судья также отменил гол Хвичи из-за офсайда