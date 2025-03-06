Конате о контакте с Барколя: «Фола нет, есть ВАР. Был небольшой толчок, но я не должен был получить красную. Если бы я приложил гораздо больше силы – возможно»
«Ливерпуль» на выезде обыграл парижан (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 27-й минуте вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя упал на границе штрафной после контакта с Конате. В трансляции появился титр о том, что ВАР рассматривает эпизод на предмет возможной красной карточки защитнику «Ливерпуля». Однако после окончания просмотра арбитра Давиде Массу не позвали к монитору, наказания для «красных» не последовало.
О матче
«Мы ожидали такого матча, мы знали, что это одна из лучших команд в Европе. Мы знали, что так и будет.
Мы знаем, что в Лиге чемпионов решают несколько деталей, и именно это произошло».
Об эпизоде с Барколя
«Нет [фола]. Есть ВАР и все, что нужно. Для меня фола нет.
Да, был небольшой толчок, но должен ли я был тогда получить красную карточку? Нет. Если бы я приложил гораздо больше силы, то, возможно».
Об ответном матче
«В эти выходные мы сосредоточимся на Премьер-лиге, а затем обратимся к ответному матчу.
Для меня это одна из лучших команд, с которыми мы играли в этом сезоне», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Canal+.
Ответный матч команд в 1/8 финала ЛЧ пройдет 11 марта.
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