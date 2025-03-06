Конате о контакте с Барколя: «Фола нет, есть ВАР. Был небольшой толчок, но я не должен был получить красную. Если бы я приложил гораздо больше силы – возможно»

Ибраима Конате высказался о матче с «ПСЖ» и эпизоде с Брэдли Барколя.

«Ливерпуль » на выезде обыграл парижан (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

На 27-й минуте вингер «ПСЖ » Брэдли Барколя упал на границе штрафной после контакта с Конате . В трансляции появился титр о том, что ВАР рассматривает эпизод на предмет возможной красной карточки защитнику «Ливерпуля». Однако после окончания просмотра арбитра Давиде Массу не позвали к монитору, наказания для «красных» не последовало.

О матче

«Мы ожидали такого матча, мы знали, что это одна из лучших команд в Европе. Мы знали, что так и будет.

Мы знаем, что в Лиге чемпионов решают несколько деталей, и именно это произошло».

Об эпизоде с Барколя

«Нет [фола]. Есть ВАР и все, что нужно. Для меня фола нет.

Да, был небольшой толчок, но должен ли я был тогда получить красную карточку? Нет. Если бы я приложил гораздо больше силы, то, возможно».

Об ответном матче

«В эти выходные мы сосредоточимся на Премьер-лиге, а затем обратимся к ответному матчу.

Для меня это одна из лучших команд, с которыми мы играли в этом сезоне», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Canal+.

Ответный матч команд в 1/8 финала ЛЧ пройдет 11 марта.