Барколя упал у штрафной после контакта с Конате – ВАР проверил, красную игроку «Ливерпуля» не дали. Судья также отменил гол Хвичи из-за офсайда
Красивый гол Хвичи Кварацхелии в ворота «Ливерпуля» был отменен судьей.
«ПСЖ» принимает «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).
На 20-й минуте грузинский вингер парижан внутри штрафной с левой ноги пробил обводящим ударом из-под Райана Гравенберха и отправил мяч в сетку ворот Алиссона.
Однако главный судья Давиде Масса после подсказки ВАР отменил гол из-за офсайда.
На 27-й минуте вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя упал на границе штрафной после контакта с защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате.
В трансляции появился титр о том, что ВАР рассматривает эпизод на предмет возможной красной карточки. Однако после окончания просмотра Массу не позвали к монитору, наказания для «красных» не последовало.
Изображения: кадр из трансляции
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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