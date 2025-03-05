Барколя упал у штрафной после контакта с Конате – ВАР проверил, красную игроку «Ливерпуля» не дали. Судья также отменил гол Хвичи из-за офсайда

Красивый гол Хвичи Кварацхелии в ворота «Ливерпуля» был отменен судьей.

«ПСЖ» принимает «Ливерпуль » в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

На 20-й минуте грузинский вингер парижан внутри штрафной с левой ноги пробил обводящим ударом из-под Райана Гравенберха и отправил мяч в сетку ворот Алиссона.

Однако главный судья Давиде Масса после подсказки ВАР отменил гол из-за офсайда.

На 27-й минуте вингер «ПСЖ » Брэдли Барколя упал на границе штрафной после контакта с защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате .

В трансляции появился титр о том, что ВАР рассматривает эпизод на предмет возможной красной карточки. Однако после окончания просмотра Массу не позвали к монитору, наказания для «красных» не последовало.

Изображения: кадр из трансляции

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.