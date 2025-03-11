Рэтклифф о новом стадионе «МЮ: «Начинается путешествие к созданию величайшей арены в мире. «Олд Траффорд» великолепно служил нам, но он отстал от лучших стадионов»
Сегодня «МЮ» анонсировал строительство нового стадиона на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов.
«Сегодня начинается невероятно захватывающее путешествие к созданию величайшего стадиона в мире. Наш нынешний стадион великолепно служил нам на протяжении 115 лет, но он отстал от лучших арен мирового спорта.
Я считаю, что север Англии заслуживает стадион, на котором сможет играть сборная Англии и где можно будет проводить финал Лиги чемпионов. Мы построим культовый футбольный стадион.
Все началось с осознания того, что «Манчестер Юнайтед» нужен стадион, соответствующий статусу клуба. Это, безусловно, самый известный клуб. Я думаю, Великобритании нужен такой стадион именно на севере Англии, и это лучшее место для его строительства. В конечном итоге это также поможет «Манчестер Юнайтед», – сказал владелец клуба.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий