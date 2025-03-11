Участие Мбаппе в матче с «Атлетико» под вопросом. У форварда «Реала» мышечный дискомфорт, решение будет принято завтра (As)

Участие Килиана Мбаппе в мадридском дерби находится под вопросом.

Завтра «Реал» сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня французский нападающий пропустил часть тренировки из-за мышечного дискомфорта. Сообщалось, что он сможет принять участие в завтрашнем матче.

Однако, как пишет As, опасения относительно состояния игрока усилились по ходу тренировки, клуб уже настроен не так оптимистично. Решение об участии Мбаппе в игре с «Атлетико » будет принято после завтрашней разминки.

«Если он почувствует в себе силы, он будет играть», – сообщил источник в «Реале ».