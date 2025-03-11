Симеоне перед ответным матчем с «Реалом» в ЛЧ: «Только Бог знает наверняка, что произойдет. Цель «Атлетико» – сыграть в финале, я верю в своих игроков»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил о желании попасть в финал Лиги чемпионов.

Команды проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 12 марта. Первая игра завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

«В футболе бывают разные сценарии. Разная энергетика. У нас будут сложные моменты при игре в обороне, у нас будут моменты получше... Качество игры и свежесть будут зависеть от игроков. У соперника преимущество в счете, и мы должны забить гол, чтобы сравнять.

Я верю в своих игроков, я уверен в команде. Я знаю характер своих игроков, и я не сомневаюсь, что мы постараемся продолжить борьбу в этой Лиге чемпионов. Наша цель – сыграть в финале.

Мы будем играть на своем поле. Зрители будут давить на нас, но реальность такова, что важнее всего то, что происходит на поле. Нельзя выиграть матч только за счет того, что происходит на трибунах. Мы должны провести отличную игру.

Несомненно, и мы, и наши соперники подготовимся к матчу наилучшим образом. Но единственный, кто знает наверняка, что произойдет, – это Бог», – сказал Симеоне .