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У Мбаппе мышечный дискомфорт, Килиан пропустил часть тренировки «Реала». Француз сможет сыграть с «Атлетико»

Килиан Мбаппе пропустил часть тренировки с «Реалом» из-за проблем с мышцами.

Француз занимался по индивидуальной программе и только позже присоединился к общей группе.

Как выяснила Marca, это связано с небольшим мышечным дискомфортом. Мбаппе остался в зале, чтобы избежать нагрузки из-за небольших проблем, которые в клубе называют «пустяком». 

Игрок сможет принять участие в матче с «Атлетико» в среду в рамках Лиги чемпионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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