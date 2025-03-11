У Мбаппе мышечный дискомфорт, Килиан пропустил часть тренировки «Реала». Француз сможет сыграть с «Атлетико»
Килиан Мбаппе пропустил часть тренировки с «Реалом» из-за проблем с мышцами.
Француз занимался по индивидуальной программе и только позже присоединился к общей группе.
Как выяснила Marca, это связано с небольшим мышечным дискомфортом. Мбаппе остался в зале, чтобы избежать нагрузки из-за небольших проблем, которые в клубе называют «пустяком».
Игрок сможет принять участие в матче с «Атлетико» в среду в рамках Лиги чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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