У Мбаппе мышечный дискомфорт, Килиан пропустил часть тренировки «Реала». Француз сможет сыграть с «Атлетико»

Килиан Мбаппе пропустил часть тренировки с «Реалом» из-за проблем с мышцами.

Француз занимался по индивидуальной программе и только позже присоединился к общей группе.

Как выяснила Marca, это связано с небольшим мышечным дискомфортом. Мбаппе остался в зале, чтобы избежать нагрузки из-за небольших проблем, которые в клубе называют «пустяком».

Игрок сможет принять участие в матче с «Атлетико » в среду в рамках Лиги чемпионов.