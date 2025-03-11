Тчуамени о Мбаппе: «Поражают разговоры о «трудных» для него днях, когда он не забил в двух играх подряд. Килиан не нуждается в советах, он забил много и забьет еще больше»

Орельен Тчуамени не понимает разговоров о плохой форме Килиана Мбаппе.

Нападающий «Реала» не мог забить на протяжении трех игр, однако прервал серию 9 марта, отличившись в игре с «Райо Вальекано».

«Меня поражают разговоры о «трудных» для Мбаппе днях. Это из-за того, что он не забил в двух играх подряд?

Мы знаем, что если завтра он забьет гол или два, все будут говорить: «Потрясающий футболист».

Для нас, профессионалов, главное – это следующая игра. Килиан не нуждается в советах, он забил много голов и забьет еще больше.

Килиан хочет побеждать и забивать в каждой игре, он не нуждается в дополнительной мотивации. Он хочет всегда играть на своем лучшем уровне, так что нет разницы [кто соперник]», – сказал полузащитник «Реала » перед игрой с «Атлетико » в Лиге чемпионов.