Тчуамени о Мбаппе: «Поражают разговоры о «трудных» для него днях, когда он не забил в двух играх подряд. Килиан не нуждается в советах, он забил много и забьет еще больше»
Орельен Тчуамени не понимает разговоров о плохой форме Килиана Мбаппе.
Нападающий «Реала» не мог забить на протяжении трех игр, однако прервал серию 9 марта, отличившись в игре с «Райо Вальекано».
«Меня поражают разговоры о «трудных» для Мбаппе днях. Это из-за того, что он не забил в двух играх подряд?
Мы знаем, что если завтра он забьет гол или два, все будут говорить: «Потрясающий футболист».
Для нас, профессионалов, главное – это следующая игра. Килиан не нуждается в советах, он забил много голов и забьет еще больше.
Килиан хочет побеждать и забивать в каждой игре, он не нуждается в дополнительной мотивации. Он хочет всегда играть на своем лучшем уровне, так что нет разницы [кто соперник]», – сказал полузащитник «Реала» перед игрой с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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