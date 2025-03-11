«Локомотив» победил впервые за 7 матчей – после 3 поражений и 3 ничьих. Дальше – «Динамо»
«Локомотив» прервал серию неудачных матчей.
Команда Михаила Галактионова одолела «Динамо» Махачкала (2:1) в Фонбет Кубке России, выступая в большинстве с начала второго тайма.
До этого дня московской команде не удавалось победить на протяжении шести игр. Они уступили «Спартаку» (2:5), «Динамо» Москва (0:1), «Химкам» (1:3), сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0), «Динамо» Махачкала (1:1) и «Ахматом» (1:1).
15 марта «Локомотив» встретится с московским «Динамо» в Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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