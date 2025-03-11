«Локомотив» победил впервые за 7 матчей – после 3 поражений и 3 ничьих. Дальше – «Динамо»

«Локомотив» прервал серию неудачных матчей.

Команда Михаила Галактионова одолела «Динамо» Махачкала (2:1) в Фонбет Кубке России, выступая в большинстве с начала второго тайма.

До этого дня московской команде не удавалось победить на протяжении шести игр. Они уступили «Спартаку» (2:5), «Динамо» Москва (0:1), «Химкам» (1:3), сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0), «Динамо» Махачкала (1:1) и «Ахматом» (1:1).

15 марта «Локомотив» встретится с московским «Динамо» в Мир РПЛ.