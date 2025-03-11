Красную за фол через 8 секунд после начала 2-го тайма получил Кагермазов. Защитник «Динамо» Махачкала подтолкнул в спину убегавшего к воротам Воробьева из «Локо»

«Динамо» Махачкала осталось в меньшинстве сразу после начала 2-го тайма.

Команда Хасанби Биджиева принимает «Локомотив » в Фонбет Кубке России.

Примерно через 8 секунд после начала второго тайма защитник Сослан Кагермазов , пытаясь помешать форварду Дмитрию Воробьеву принять мяч после заброса и выбежать к воротам хозяев, подтолкнул соперника в спину, и тот упал на газон.

Главный судья Василий Казарцев показал футболисту «Динамо » красную карточку. Впоследствии состоялась проверка эпизода на предмет офсайда, но в итоге положения вне игры у игроков «Локомотива» выявлено не было.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»