Красную за фол через 8 секунд после начала 2-го тайма получил Кагермазов. Защитник «Динамо» Махачкала подтолкнул в спину убегавшего к воротам Воробьева из «Локо»
«Динамо» Махачкала осталось в меньшинстве сразу после начала 2-го тайма.
Команда Хасанби Биджиева принимает «Локомотив» в Фонбет Кубке России.
Примерно через 8 секунд после начала второго тайма защитник Сослан Кагермазов, пытаясь помешать форварду Дмитрию Воробьеву принять мяч после заброса и выбежать к воротам хозяев, подтолкнул соперника в спину, и тот упал на газон.
Главный судья Василий Казарцев показал футболисту «Динамо» красную карточку. Впоследствии состоялась проверка эпизода на предмет офсайда, но в итоге положения вне игры у игроков «Локомотива» выявлено не было.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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