Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Краснодар» примет «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Акроном» в среду

Продолжаются матчи 1/4 финала в Пути регионов Фонбет Кубка России.

Во вторник «Локомотив » сыграет с «Динамо » Махачкала в гостях в рамках второго этапа, «Краснодар » примет «Ахмат ».

В среду «Спартак » встретится с «Акроном», «Урал» – с «Рубином».

Победители одноматчевых противостояний выйдут в первый этап 1/2 финала.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала – Этап 2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России