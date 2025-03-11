Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Краснодар» примет «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Акроном» в среду
Продолжаются матчи 1/4 финала в Пути регионов Фонбет Кубка России.
Во вторник «Локомотив» сыграет с «Динамо» Махачкала в гостях в рамках второго этапа, «Краснодар» примет «Ахмат».
В среду «Спартак» встретится с «Акроном», «Урал» – с «Рубином».
Победители одноматчевых противостояний выйдут в первый этап 1/2 финала.
Фонбет Кубок России
Путь регионов
1/4 финала – Этап 2
Россия. FONBET Кубок России 11 марта 16:00
Путь регионов - 1/4 финала - 2 раундАнжи-Арена
До матча
-XG-
Россия. FONBET Кубок России 11 марта 17:00
Путь регионов - 1/4 финала - 2 раундКраснодар
Россия. FONBET Кубок России 12 марта 13:00
Путь регионов - 1/4 финала - 2 раундСамара-Арена
Россия. FONBET Кубок России 12 марта 13:00
Путь регионов - 1/4 финала - 2 раундCentral Stadium
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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