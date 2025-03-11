Малафеев о Дугласе в сборной России: «Неуместно. Такие шаги не приносят пользу нашему футболу. Должны опираться на своих»
«Наша сборная сейчас находится в изоляции, и какого-то экстренного требования для вызова Сантоса я не вижу, особенно в нынешних условиях. Мы не играем на чемпионатах мира и Европы, нет жесткой конкуренции на международном уровне, где можно сказать: «Нам срочно нужен топ-защитник, иначе не справимся». У нас есть время для формирования состава на будущее, чтобы развивать своих игроков, а не искать готовые решения за счет паспортов.
С уважением отношусь и к Фернандесу, и к Дугласу Сантосу – они профессионалы. Но считаю, что вызов в сборную игрока сейчас, получившего гражданство вчера, – это неуместно. Возможно, Дуглас поможет команде, если его действительно будут активно использовать. Но в долгосрочной перспективе такие шаги не приносят пользу нашему футболу. Сборная должна опираться на своих», – сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России.
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