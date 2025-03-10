Алонсо об игре с «Баварией»: «Мы выиграли Бундеслигу, не проиграв ни одного матча – это сложнее, чем сделать камбэк. В футболе происходит много неожиданностей. «Байеру» нечего терять»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о предстоящей игре с «Баварией».

Команды проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 11 марта. Первая игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:0.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нечего терять. Только «Бавария » может что-то потерять завтра.

100% болельщиков «Баварии» верят, что они пройдут дальше. Я уверен, что не многие болельщики «Бохума» при счете 0:2 верили, что они могут победить [«Баварию»], но они сделали камбэк и победили. В футболе происходит много неожиданностей, и это может повториться завтра.

Мы выиграли Бундеслигу, не проиграв ни одного матча. На мой взгляд, это, вероятно, сложнее [чем сделать камбэк завтра]. Так что команда может делать сложные вещи. Игроки знают и чувствуют это, что важно. Первый гол может сыграть большую роль», – сказал Алонсо .