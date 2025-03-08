«Байер» проиграл дважды подряд впервые с мая 2023 года, всухую – с января

«Байер» потерпел два поражения подряд впервые с позапрошлой весны.

Команда Хаби Алонсо со счетом 0:2 уступила на своем поле «Вердеру » в 25-м туре Бундеслиги. Также на этой неделе она была разгромлена «Баварией» (0:3) в Лиге чемпионов.

В последний раз леверкузенцы проигрывали дважды подряд в мае 2023 года, всухую – в январе того же года.

11 марта «Байер » вновь встретится с «Баварией» в ЛЧ.