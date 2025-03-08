«Байер» проиграл дважды подряд впервые с мая 2023 года, всухую – с января
«Байер» потерпел два поражения подряд впервые с позапрошлой весны.
Команда Хаби Алонсо со счетом 0:2 уступила на своем поле «Вердеру» в 25-м туре Бундеслиги. Также на этой неделе она была разгромлена «Баварией» (0:3) в Лиге чемпионов.
В последний раз леверкузенцы проигрывали дважды подряд в мае 2023 года, всухую – в январе того же года.
11 марта «Байер» вновь встретится с «Баварией» в ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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