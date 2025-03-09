Анчелотти о победе «Реала» над «Райо»: «Когда ведешь 2:1 к 75-й минуте, нужно хорошо делать только одно – защищаться. Многие участники ЛЧ столкнулись с проблемами вчера и сегодня»
Карло Анчелотти объяснил снижение активности «Реала» к концу игры с «Райо» (2:1).
«Первый тайм получился очень хорошим. Когда ты ведешь 2:1 к 70-й или 75-й минуте, тебе нужно хорошо делать только одно: защищаться, чтобы избежать проблем.
Есть много команд, игравших в Лиге чемпионов, которые вчера и сегодня столкнулись с проблемами. «Интер», «Ливерпуль», «Байер» проиграл, «Бавария» проиграла.
Винисиус и Мбаппе забили великолепные голы и могли доводить счет до 3:1. После этого настало время подумать о защите, и я заменил нападающих. Я не считаю это проблемой, потому что я сократил игровое время Мбаппе и Родриго, а это пойдет им на пользу перед матчем в среду», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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