У Левандовского 706-й гол в карьере, форвард «Барсы» догнал Пушкаша. Больше забили лишь Ромарио, Бицан, Пеле, Месси и Роналду
Роберт Левандовски догнал по голам Ференца Пушкаша.
36-летний нападающий «Барселоны» и сборной Польши забил в ворота «Реал Сосьедад» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.
Это 706-й гол Левандовского на профессиональном уровне. Форвард, выступавший ранее за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию», догнал бывшего нападающего «Реала» Пушкаша.
Больше в профессиональном футболе забили только пять футболистов: Ромарио (749), Йозеф Бицан (756), Пеле (757), Лионель Месси (850) и Криштиану Роналду (925).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Педро Мартина в X
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