У Левандовского 706-й гол в карьере, форвард «Барсы» догнал Пушкаша. Больше забили лишь Ромарио, Бицан, Пеле, Месси и Роналду

Роберт Левандовски догнал по голам Ференца Пушкаша.

36-летний нападающий «Барселоны» и сборной Польши забил в ворота «Реал Сосьедад » (4:0) в 26-м туре Ла Лиги .

Это 706-й гол Левандовского на профессиональном уровне. Форвард, выступавший ранее за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию», догнал бывшего нападающего «Реала» Пушкаша .

Больше в профессиональном футболе забили только пять футболистов: Ромарио (749), Йозеф Бицан (756), Пеле (757), Лионель Месси (850) и Криштиану Роналду (925).