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  • Гафин о Карпине: «Личка – тренер «Динамо», у него контракт. Все, что пишется на эту тему, генерируется журналистами и инсайдерами. Он воспринимает это так: «Собака лает, караван идет»
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Гафин о Карпине: «Личка – тренер «Динамо», у него контракт. Все, что пишется на эту тему, генерируется журналистами и инсайдерами. Он воспринимает это так: «Собака лает, караван идет»

Дмитрий Гафин высказался о слухах вокруг главного тренера «Динамо».

– В медиа есть напряжение вокруг Марцела Лички. С одной стороны, 9 матчей без поражений, с другой – игра оставляет желать лучшего. Идут разговоры о Карпине, о Черчесове. Чувствуете напряжение внутри команды?

– Насколько мне известно, Марцел не читает спортивную прессу, он в определенном смысле оградил себя от этого защитным скафандром. То, о чем вы говорите, — скорее продукт, который генерируется в медиа и потребляется их аудиторией. Марцел же находится вне этого медиаполя. Какие-то актуальные моменты ему рассказывает наша медиаслужба, для того чтобы он был в новостной повестке, и Личка чаще всего воспринимает это так, что «собака лает, караван идет». Как вы могли узнать из многих его интервью, Марцел весьма адекватно и прагматично оценивает специфику тренерской работы.

– Как это воспринимаете вы? С одной стороны, есть тренер, с другой – разговор о Карпине не прекращается именно в медиа.

– Мы смотрим на это очень просто. У Марцела Лички контракт с клубом, он главный тренер команды, он им был и есть.

– Вы сознательно не хотите говорить о Карпине?

– Почему я должен о нем говорить? Все, что пишется на эту тему, генерируется журналистами и инсайдерами. Я не отношусь ни к одним, ни к другим, чтобы разгонять эту тему.

– Как отнеслись к литературному творчеству Марцела, который стал выпускать философские картинки в соцсетях?

– Надеюсь, что мысли, которые пытается донести до своей аудитории наш тренер, верные и своевременные, – сказал глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Личка о мотивирующих картинках в соцсетях: «Это не послание журналистам или игрокам – даю то, что понравилось. Проиграть одну-две игры, сыграть плохо – тоже часть футбола»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoМарцел Личка
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Дмитрий Гафин
logoВалерий Карпин
болельщики
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