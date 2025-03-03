Тимур Гурцкая: «Личка занимается ерундой, приближает отставку всеми заявлениями. «Динамо» выглядит плохо, это к кому вопрос? Должен честно сказать: «Я мудак, ####### матч»
– Мне стало казаться, что Личка просто стал заниматься ерундой. Всеми заявлениями он максимально приближает отставку.
– Какими заявлениями?
– Он опять сказал, что на поле была одна команда, а «Ростов» выглядел лучше. Мы это, во-первых, уже слышали месяц назад, не надо было это повторять. А во-вторых, у меня вопрос…Ты готовишь команду два месяца, почему твоя команда выглядит плохо? Это к кому вопрос?
Личку надо было увольнять после проигранного матча с «Краснодаром» в прошлом сезоне.
– Почему?
– У них систематические ошибки как были, так и есть. Личка игру в обороне не поставит, хоть ты ему кого хочешь купишь. И то, что он стал тасовать состав, что он постоянно ноет…
Я не понимаю, чего вы радуетесь. Выходит тренер, который говорит, что та команда играла лучше. Ты зачем готовил эту команду два месяца?
– Он должен врать?
– Он должен честно сказать: «Я мудак, ####### (проиграл) матч».
– Какие у него ошибки были в матче с «Ростовом»?
– Проблемы в обороне.
– Это неконкретно.
– Проблема в том, что выпускает на первую же игру не сыгранного Глебова. Пара Бальбуэна – Маричаль уже очень ограничена.
– А кого ставить? Центральных защитников больше нет, Майсторович не восстановился, Фернандес по медицинским показаниям пропускал матч.
– Тогда надо было ставить Фомина, он хотя бы знает, как играть с Бальбуэной и Фернандесом, – сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий