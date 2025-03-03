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  • Тимур Гурцкая: «Личка занимается ерундой, приближает отставку всеми заявлениями. «Динамо» выглядит плохо, это к кому вопрос? Должен честно сказать: «Я мудак, ####### матч»
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Тимур Гурцкая: «Личка занимается ерундой, приближает отставку всеми заявлениями. «Динамо» выглядит плохо, это к кому вопрос? Должен честно сказать: «Я мудак, ####### матч»

Тимур Гурцкая критически высказался о работе Марцела Лички в «Динамо».

– Мне стало казаться, что Личка просто стал заниматься ерундой. Всеми заявлениями он максимально приближает отставку.

– Какими заявлениями?

– Он опять сказал, что на поле была одна команда, а «Ростов» выглядел лучше. Мы это, во-первых, уже слышали месяц назад, не надо было это повторять. А во-вторых, у меня вопрос…Ты готовишь команду два месяца, почему твоя команда выглядит плохо? Это к кому вопрос?

Личку надо было увольнять после проигранного матча с «Краснодаром» в прошлом сезоне.

– Почему?

– У них систематические ошибки как были, так и есть. Личка игру в обороне не поставит, хоть ты ему кого хочешь купишь. И то, что он стал тасовать состав, что он постоянно ноет…

Я не понимаю, чего вы радуетесь. Выходит тренер, который говорит, что та команда играла лучше. Ты зачем готовил эту команду два месяца?

– Он должен врать?

– Он должен честно сказать: «Я мудак, ####### (проиграл) матч».

– Какие у него ошибки были в матче с «Ростовом»?

– Проблемы в обороне. 

– Это неконкретно.

– Проблема в том, что выпускает на первую же игру не сыгранного Глебова. Пара Бальбуэна – Маричаль уже очень ограничена.

 – А кого ставить? Центральных защитников больше нет, Майсторович не восстановился, Фернандес по медицинским показаниям пропускал матч.

 – Тогда надо было ставить Фомина, он хотя бы знает, как играть с Бальбуэной и Фернандесом, – сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoпремьер-лига Россия
logoМарцел Личка
logoДинамо Москва
logoРоберто Фернандес
Это футбол, брат!
logoМилан Майсторович
logoРостов
logoФабиан Бальбуэна
logoДанил Глебов
брань
Тимур Гурцкая
logoДаниил Фомин
logoНиколас Маричаль
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