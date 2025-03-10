«ПСЖ» больше не интересуется Салахом (Le Parisien)

«ПСЖ» отказался от подписания Мохамеда Салаха.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, парижане вышли из борьбы за трансфер вингера «Ливерпуля ». Египтянин больше не представляет интереса для клуба Лиги 1.

По информации Téléfoot, Салах хочет продлить контракт с мерсисайдцами и в настоящее время не ведет переговоров с другими клубами. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца этого сезона.

В текущем сезоне АПЛ Мохамед провел 29 матчей, отличившись 27 голами и 17 ассистами. Его статистика – здесь .