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  • Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 6-й, Беллингем – 7-й, Дембеле – 11-й, Холанд – 17-й
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Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 6-й, Беллингем – 7-й, Дембеле – 11-й, Холанд – 17-й

Килиан Мбаппе вошел в топ-3 рейтинга претендентов на «Золотой мяч».

Нападающий «Реала» занял вторую строчку в новой версии списка от Goal. Фаворитом на награду в 2025 году остается Мохамед Салах.

В двадцатку основных претендентов входят:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

2. Килиан Мбаппе, «Реал».

3. Рафинья Диас, «Барселона».

4. Ламин Ямаль, «Барселона».

5. Роберт Левандовски, «Барселона».

6. Винисиус Жуниор, «Реал».

7. Джуд Беллингем, «Реал».

8. Харри Кейн, «Бавария».

9. Флориан Виртц, «Байер».

10. Джамал Мусиала, «Бавария».

11. Усман Дембеле, «ПСЖ».

12. Антуан Гризманн, «Атлетико».

13. Лаутаро Мартинес, «Интер».

14. Хулиан Альварес, «Атлетико».

15. Педри, «Барселона».

16. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

17. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

18. Майкл Олисе, «Бавария».

19. Александер Исак, «Ньюкасл».

20. Виктор Дьокереш, «Спортинг».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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