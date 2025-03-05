Салах, Хвича, Трент, Дембеле – в составах «ПСЖ» и «Ливерпуля». Сафонов в запасе

Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Ливерпулем».

«ПСЖ» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию , начало – в 23:00 по московскому времени.

Российский голкипер провел два матча в Лиге чемпионов за парижан. Он не выходил на поле в турнире после ошибки в игре с «Баварией» (0:1) в ноябре.

«ПСЖ»: Доннарумма , Хакими , Маркиньос , Пачо, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Кварацхелия, Барколя, Дембеле.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Диас, Салах, Жота.