Салах, Хвича, Трент, Дембеле – в составах «ПСЖ» и «Ливерпуля». Сафонов в запасе
Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Ливерпулем».
«ПСЖ» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 23:00 по московскому времени.
Российский голкипер провел два матча в Лиге чемпионов за парижан. Он не выходил на поле в турнире после ошибки в игре с «Баварией» (0:1) в ноябре.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Кварацхелия, Барколя, Дембеле.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Диас, Салах, Жота.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
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