Вратарь «Динамо» Махачкала Волк о мечте: «Золотой мяч». Остальное – уже не мечты, а цели»
Вратарь «Динамо» Махачкала Волк заявил, что мечтает о «Золотом мяче».
«Если прям помечтать, то скажу, что «Золотой мяч».
Потому что остальное – уже не мечты, а цели», – заявил вратарь «Динамо» Махачкала.
В этом сезоне Волк провел 23 матча во всех турнирах, пропустил 24 мяча и 8 раз отыграл на ноль. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
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