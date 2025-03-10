Вратарь «Динамо» Махачкала Волк о мечте: «Золотой мяч». Остальное – уже не мечты, а цели»

Вратарь «Динамо» Махачкала Волк заявил, что мечтает о «Золотом мяче».

«Если прям помечтать, то скажу, что «Золотой мяч ».

Потому что остальное – уже не мечты, а цели», – заявил вратарь «Динамо » Махачкала.

В этом сезоне Волк провел 23 матча во всех турнирах, пропустил 24 мяча и 8 раз отыграл на ноль. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .