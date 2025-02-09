Волк об РПЛ и ФНЛ: «Разница не такая уж существенная. Есть различия в качествах игроков, в скорости принятия решений»

Давид Волк не видит существенной разницы между РПЛ и ФНЛ.

– В махачкалинское «Динамо» вы перешли в январе 2023 года. Какие были мысли, когда получили предложение, и могли ли представить, что так скоро окажетесь в Премьер–Лиге?

– Когда переходил в «Динамо», перед клубом стояла задача попасть в Премьер-Лигу. И у меня, как игрока этой команды, тоже была такая цель. Я видел, что нам это по силам, что мы этого добьемся. Вся команда, и я в том числе, пытались сделать все, чтобы этого достичь.

– Ожидали, что «Динамо» настолько неплохо выступит в первой части нынешнего сезона?

– Хотелось бы большего, и я думаю, мы могли добиться большего. Но, считаю, по большей части нам удалось показать достойную игру, доказать, что мы вышли не просто так, что заслуживаем быть здесь.

– Как вратарь ощущает разницу между Первой лигой и РПЛ? Что меняется: больше моментов у ворот, удары сложнее, класс нападающих выше?

– Если говорить в целом, разница не такая уж существенная. Безусловно, есть различия в качествах футболистов, в скорости, в скорости принятия решений. Но задачи у меня как вратаря не меняются, – сказал вратарь махачкалинского «Динамо».

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