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Волк об РПЛ и ФНЛ: «Разница не такая уж существенная. Есть различия в качествах игроков, в скорости принятия решений»

Давид Волк не видит существенной разницы между РПЛ и ФНЛ.

В махачкалинское «Динамо» вы перешли в январе 2023 года. Какие были мысли, когда получили предложение, и могли ли представить, что так скоро окажетесь в Премьер–Лиге?

– Когда переходил в «Динамо», перед клубом стояла задача попасть в Премьер-Лигу. И у меня, как игрока этой команды, тоже была такая цель. Я видел, что нам это по силам, что мы этого добьемся. Вся команда, и я в том числе, пытались сделать все, чтобы этого достичь.

Ожидали, что «Динамо» настолько неплохо выступит в первой части нынешнего сезона?

– Хотелось бы большего, и я думаю, мы могли добиться большего. Но, считаю, по большей части нам удалось показать достойную игру, доказать, что мы вышли не просто так, что заслуживаем быть здесь.

Как вратарь ощущает разницу между Первой лигой и РПЛ? Что меняется: больше моментов у ворот, удары сложнее, класс нападающих выше?

– Если говорить в целом, разница не такая уж существенная. Безусловно, есть различия в качествах футболистов, в скорости, в скорости принятия решений. Но задачи у меня как вратаря не меняются, – сказал вратарь махачкалинского «Динамо».

«Во «Вкусно – и точка» плохо, McDonald’s был лучше. Я прямо убежден, что раньше было вкуснее». Вратарь «Динамо» Махачкала Волк про рестораны быстрого питания

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoДавид Волк
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoПервая лига
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