Волк об РПЛ: «Возможно, стоит строить стадионы с закрытой крышей, как у «Зенита». Они могут играть хоть в минус 40 и там будет комфортно»

Давид Волк считает, что в России нужно строить стадионы с крышей.

Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ .

– Потеря очков в матче с «Локомотивом» – это обидно?

– Безусловно, очень неприятно пропускать мяч на последних минутах, уходить с поля без победы. Но игра на два исхода, и при 0:0 были моменты у нас и «Локомотива», и при 1:0, и при 1:1. Вышла интересная игра и хорошо, что получилось заработать хотя бы одно очко. Дальше будем стараться побеждать убедительно.

– Могут ли организаторы что-то сделать с зимним футболом, чтобы избежать таких матчей?

– Если только менять систему и не проводить матчи зимой. Но я не знаю, насколько это нужно. Думаю, в любом случае эти моменты обсуждаются и людям, которые занимаются подобными вопросами, виднее. Меня это не сильно касается, я об этом первый раз задумался в принципе.

Возможно, стоит строить стадионы с закрытой крышей, как у «Зенита ». У них вообще таких проблем нет, они могут играть хоть в минус 40 и там будет комфортно. Я прочувствовал это на себе. Только так, – сказал вратарь махачкалинского «Динамо ».