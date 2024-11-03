Вратарь «Махачкалы» Волк о «Зените»: «Гегемония абсолютно оправданна. Клуб находится на том месте, где заслуживает»
Давид Волк считает заслуженной гегемонию «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
Вчера «Динамо» Махачкала уступило (1:2) петербуржцам в 14-м туре Мир РПЛ.
«Думаю, что со всеми командами можно играть. Мы играли и с «Краснодаром» (0:0) в начале чемпионата, со «Спартаком» (1:1). Были относительно равные матчи, где могли и мы победить, отнять очки у соперников.
«Зенит» же находится на том месте, где заслуживает, и его гегемония абсолютно оправданна», – заявил голкипер махачкалинского «Динамо».
Сейчас в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 33 очка. «Зенит» с тем же количеством очков занимает 2-е место. Махачкалинский клуб располагается на 11-й строчке, на его счету 12 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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