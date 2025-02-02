Тренер «Монако» Хюттер о замене Головина: «У него уже несколько месяцев болит голеностоп. Он больше не может с этим играть, нужно найти решение»

Александр Головин уже несколько месяцев играет с болью в голеностопе.

Вчера полузащитник «Монако » был заменен в перерыве игры с «Осером » (4:2). Как сообщает La Diagonale, россиянин был замечен с пакетом льда, обмотанным вокруг голеностопа, когда выходил из раздевалки.

Замену игрока на послематчевой пресс-конференции прокомментировал главный тренер монегасков Ади Хюттер .

«У него болел голеностоп. Как видите, он хромал, и не имело смысла оставлять его играть во втором тайме.

Он испытывает эту боль уже несколько месяцев. Нам нужно найти хорошее решение. Он больше не может с этим играть. Посмотрим, что мы будем делать», – приводит слова австрийского тренера L’Équipe.

В этом сезоне Головин провел 16 игр в чемпионате Франции и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .