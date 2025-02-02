Тренер «Монако» Хюттер о замене Головина: «У него уже несколько месяцев болит голеностоп. Он больше не может с этим играть, нужно найти решение»
Александр Головин уже несколько месяцев играет с болью в голеностопе.
Вчера полузащитник «Монако» был заменен в перерыве игры с «Осером» (4:2). Как сообщает La Diagonale, россиянин был замечен с пакетом льда, обмотанным вокруг голеностопа, когда выходил из раздевалки.
Замену игрока на послематчевой пресс-конференции прокомментировал главный тренер монегасков Ади Хюттер.
«У него болел голеностоп. Как видите, он хромал, и не имело смысла оставлять его играть во втором тайме.
Он испытывает эту боль уже несколько месяцев. Нам нужно найти хорошее решение. Он больше не может с этим играть. Посмотрим, что мы будем делать», – приводит слова австрийского тренера L’Équipe.
В этом сезоне Головин провел 16 игр в чемпионате Франции и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Diagonale
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