Неймар пропустил полуфинал Лиги Паулиста из-за травмы. Вы с первого раза догадаетесь, какое важное для него событие будет завтра 😂

Прошлой ночью в полуфинале Лиги Паулиста «Сантос» проиграл «Коринтиансу» (1:2) и выбыл из турнира. 33-летний Неймар был в заявке, сидел на скамейке, но на поле не появилось. Оказалось, что бразилец получил травму.

«Все, чего я хотел, – это выйти на поле и помочь своим партнерам, но в четверг я почувствовал дискомфорт. Утром мы провели тест, и я снова его ощутил. К сожалению, это часть футбола. Мы вернемся еще сильнее, чтобы идти к нашим целям!» − заявил он.

Дискомфорт в бедре не помешал Неймару вместе с девушкой отправиться на самбодроме Маркиза де Сапукаи, что в Рио-де-Жанейро. Но кроме этого вы точно знаете, какой день завтра. Правильно, день рождения сестры Неймара!

В прошлом для того, чтобы оказаться в Бразилии рядом с родным человеком, форвард зарабатывал желтые карточки и дисквалификацию. Так было несколько лет подряд, начиная с 2015-го. Потом на некоторое время Неймар затих и перестал это делать, что привело фанатов к выводу, что все это конспирология и совпадение.

Неужели взялся за старое?