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Депутат Журова: «Рекорд Дзюбы для некоторых будет значимее достижения Овечкина. Футбол – более популярный вид спорта, чем хоккей»

Светлана Журова высказалась о сравнениях рекорда Дзюбы с погоней Овечкина.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

«Вы знаете, для некоторых людей рекорд Дзюбы будет значимее рекорда Овечкина. Как минимум по той причине, что футбол является более популярным видом спорта, чем хоккей. Кроме этого мы почему-то привыкли немного недооценивать наши внутренние первенства.

Если бы Артем стал рекордсменом по голам в СССР, то все бы говорили: «Вот чего добился наш советский футболист!» А в России как-то скромнее к подобным достижениям относятся.

Конечно, Александр в ближайшее время обгонит Гретцки и это тоже будет грандиозное событие. Но, пожалуй, не стоит сравнивать один рекорд с другим», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Дмитрий Губерниев: «Люди, сравнивающие достижение Дзюбы с погоней Овечкина за Гретцки, ничего не понимают в спорте»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Овечкин
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Политика
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