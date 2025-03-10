Дзюба о рекорде по голам: «Спасибо огромное всей стране и журналистам, приехавшим, чтобы увидеть такое историческое событие»

Артем Дзюба выразил благодарность после того, как побил рекорд по голам в российском футболе.

Нападающий «Акрона » забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.

«Победа потрясающая, еще и в дерби. Мы хозяева Самарской области и мы доказали это в этом году.

Забил и в начале чуть слезы не полились, но через какое‑то время это осознаю. Когда отличился, было счастье, а после нас прижали в первом тайме и стало нервно. Вытерпели, дожали.

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, была потрясающая атмосфера, а также всем парням. Васютин травмировался, но он тащил неимоверно. Потом Волков вышел и тоже тащил.

Спасибо журналистам, которые приехали, чтобы увидеть такое историческое событие. Майку я давно заготовил. Спасибо огромное всей стране, — сказал Дзюба .

Я пересмотрел все 234 гола Дзюбы и вот что понял