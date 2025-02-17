РФС активировал опцию продления контракта с Мажичем на 1 год («СЭ»)
РФС заключил новое соглашение с Милорадом Мажичем.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», футбольный союз активировал опцию продления контракта с главой департамента судейства и инспектирования на один год.
Серб работает в РФС с июня 2023 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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