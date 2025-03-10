Защитник «Локо» Монтес о серии без побед: «О системных проблемах говорить нельзя. Не реализовываем моменты, нужно снова почувствовать уверенность»

Сесар Монтес оценил серию «Локомотива» без побед из 6 матчей.

«О каких‑то систематических проблемах речь не идет. Это та же команда, что была в начале сезона, которая забивала, у которой была хорошая серия побед. Вопрос в том, что нам снова нужно почувствовать ту уверенность в себе. Потому что моменты есть, но, к сожалению, мы их не реализовываем.

Как только нас прорвет, дела пойдут в гору. Поэтому о каких‑то системных проблемах говорить нельзя», — сказал защитник «Локомотива ».