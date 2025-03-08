Агент Баринова подтвердил, что игрок выбыл примерно на месяц: «Но зная его характер, возможно все будет быстрее»

Агент Дмитрия Баринова высказался о травме футболиста.

«Обследование показало, что Дмитрий выбыл примерно на месяц. Но зная его характер, возможно все будет быстрее, и к игре с «Зенитом» он уже будет в строю», – сказал Павел Банатин.

28-летний хавбек получил повреждение в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1), в котором он был заменен на 64-й минуте.

Таким образом, скорее всего, Баринов пропустит домашний матч РПЛ с «Зенитом», который пройдет 5 апреля.