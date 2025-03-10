Кузьмичев о серии «Локо» без побед: «Не вижу целостной игры. Непонятно, за счет чего хотят вскрыть оборону – это недоработка Галактионова»

Владимир Кузьмичев оценил 6-матчевую серию «Локомотива» без побед.

— Качества футболистов не соответствуют тому, что мы видим на поле. Складывается ощущение, что тренер потерял мысль того, что он хочет видеть от команды. Нет целостной игры, непонятно, за счет чего хотят вскрыть оборону соперника, как перемещаться. Здесь прослеживается тренерская недоработка.

Что касается Батракова, назвать игру Алексея в матче с «Ахматом» (1:1) выдающейся нельзя, несмотря на забитый мяч. Надо отметить в том эпизоде Пиняева. Батраков может играть лучше, вне всякого сомнения, но футбол — это командная игра и не все зависит от одного футболиста.

— Получается, последние неудачи «Локомотива» — это недоработка Галактионова?

— Мне кажется, да. Пока команда не понимает Галактионова. Нужно уделить этому внимание. Целостной игры у железнодорожников я не вижу.

— «Локомотив» может забыть о борьбе за чемпионство?

— Только самые преданные болельщики надеялись, что «Локомотив» будет бороться за титул в этом сезоне. Другие команды выглядят сильнее. В «Зените», «Спартаке» и «Динамо» средний уровень игроков выше. Не думал, что в этом сезоне «Локомотив» будет претендовать на чемпионство. Сейчас речь об этом не идет.

— Могут ли уволить Галактионова?

— Не думаю. Руководство клуба трезво оценивает силы «Локомотива » и оказывает поддержку Михаилу Михайловичу. Если неудачная серия затянется, то к концу чемпионата, возможно, об отставке Галактионова могут задуматься, – сказал агент Алексея Батракова.