Баринов выбыл минимум на 4 недели из-за защемления мениска (Иван Карпов)
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов выбыл минимум на 4 недели из-за травмы.
Предварительный диагноз — защемление мениска, сообщает инсайдер Иван Карпов.
28-летний хавбек получил повреждение, вероятно, в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1), в котором он был заменен на 64-й минуте.
Таким образом, скорее всего, Баринов пропустит домашний матч РПЛ с «Зенитом», который пройдет 5 апреля.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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