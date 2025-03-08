Баринов выбыл минимум на 4 недели из-за защемления мениска (Иван Карпов)

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов выбыл минимум на 4 недели из-за травмы.

Предварительный диагноз — защемление мениска, сообщает инсайдер Иван Карпов.

28-летний хавбек получил повреждение, вероятно, в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1), в котором он был заменен на 64-й минуте.

Таким образом, скорее всего, Баринов пропустит домашний матч РПЛ с «Зенитом», который пройдет 5 апреля.