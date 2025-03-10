Гасперини о шансах «Аталанты» на скудетто: «Если сильно верить, то это может стать реальностью. Людям нужно мечтать, и мы всегда должны давать надежду»

Джан Пьеро Гасперини оценил шансы «Аталанты» на чемпионство в Серии А.

После 28 туров бергамаски занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Интера» на три очка.

«Конечно, мы наслаждаемся! Людям нужно мечтать, и мы всегда должны давать им надежду. Можно сказать, что это невозможно, но если сильно верить, то это может стать реальностью. Знаем, что «Интер» и «Наполи» – две прекрасные команды, мы проиграли «Интеру» последние 7 матчей, но это может стать и сигналом (улыбается).

На этой стадии сезона «Аталанта » никогда не отрывалась настолько от «Ювентуса» и никогда не претендовала на первое место, так что чем черт не шутит», – сказал тренер «Аталанты».