Гасперини о 4:0 с «Юве»: «Аталанта» сыграла идеально. Многие и представить себе не могли такого результата»
Джан Пьеро Гасперини оценил гостевую победу над «Ювентусом» (4:0) в Серии А.
«Это футбол. Бывают как победы, так и поражения, но не забывайте, что «Ювентус» до этого выиграл [в Серии А] 5 матчей подряд, это очень мастеровитая команда. Многие и представить себе не могли такого результата, но мы сыграли идеально.
На протяжении пяти месяцев мы играли по три раза в неделю, теперь у нас наконец-то появилось время на тренировки и восстановление. У нас наконец-то были две нормальные недели, и все находились в оптимальных кондициях как в плане готовности, так и по настрою и концентрации.
Мы могли забить больше в первом тайме, после второго гола «Юве» потерял уверенность, чем мы сполна и воспользовались», – сказал тренер «Аталанты» в эфире DAZN.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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